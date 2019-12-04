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Два участника банды предстали перед судом за хищение товаров из вагонов в Тверской области

В преступную группировку входили локомотивная бригада и охрана поезда, а также несколько работников Октябрьской железной дороги

ТАСС, 4 декабря. Суд Твери начал рассмотрение дела участников банды Артема Егорова и Ивана Митькова, обвиняемых в хищении товаров из вагонов поездов, следовавших транзитом через Ржев. Об этом ТАСС сообщили официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сегодня перед судом предстали двое фигурантов уголовного дела о хищении преступным сообществом товаров из железнодорожных вагонов в Тверской области - машинист локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Артем Егоров и местный житель Иван Митьков", - сказала Петренко.

По ее словам, фигуранты заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 158 УК РФ ). По данным следствия, в 2018 году обвиняемые с соучастниками внепланово останавливали железнодорожные составы, следующие транзитом через станцию Ржев, вскрывали контейнеры и похищали из них товары. Затем груз реализовывался через подконтрольные обвиняемым юридические и физические лица.

Как сообщили в ЦОС, в банду входили локомотивная бригада и охрана поезда, а также несколько работников Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра управления перевозками. "В ходе обысков изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. Помимо этого, в ходе работы установлены каналы сбыта похищенного имущества и лица, его приобретавшие, а также имущество членов преступного сообщества, на которое наложен арест", - сообщили в ЦОС.

Петренко уточнила, что всего по уголовному делу было проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество и деньги. В рамках уголовного дела предъявлено обвинение 40 участникам преступного сообщества, 33 фигуранта арестованы. Пятеро обвиняемых признали вину.

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