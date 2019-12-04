Источник: в больницы Саратова обратились 20 человек после ДТП с автобусом

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Двадцать человек, по последним данным, обратились в больницы Саратова после ДТП с автобусом, который врезался в столб, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"С места ДТП на машинах [экстренных служб] были доставлены в больницы 15 человек, еще пять человек решили обратиться за медицинской помощью самостоятельно позже", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из 20 человек, обратившихся за медпомощью, трое несовершеннолетних - это девушка 16 лет и двое парней 17 лет.

По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, госпитализированы 12 человек.