Девять судов Москвы проверяют в связи сообщениями об угрозе взрыва

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей восьми районных судов Москвы эвакуировали в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сейчас эвакуируют Басманный, Перовский, Мещанский, Тверской, Кузьминский, Тимирязевский, Чертановский, Хамовнический районные суды из-за угрозы взрыва", - сказали в суде.

Кунцевский суд также эвакуирован из-за такой же угрозы, сообщает корреспондент ТАСС.

В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что всего эвакуировано около 900 человек. Он также добавил, что сообщения с угрозами взрыва поступили также в 15 учреждений образования, начаты проверки, об эвакуированных не сообщается.

Басманный суд неизвестные злоумышленники минируют каждый рабочий день с 28 ноября.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.

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