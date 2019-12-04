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Прокуратура Сахалина проверяет материал СМИ о нарушениях в областной больнице

Местный портал опубликовал рассказ медсестер о просроченных медицинских препаратах, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда

ТАСС, 4 декабря. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по сообщения местного портала Sakhalin.info о многочисленных нарушениях в Сахалинской областной клинической больнице, сообщается в среду на сайте прокуратуры.

Согласно опубликованному на портале материалу, к журналистам обратились трое работниц больницы, которые рассказали об использовании просроченных медицинских препаратов, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда. Также они сообщили, что младший медперсонал боится оказаться виноватым в возможных происшествиях, испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия в больнице. 

"Прокуратурой области с выездом в медицинское учреждение проводится проверка по опубликованной в средствах массовой информации статьи "Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое". По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно официальной информации учреждения, Сахалинская областная клиническая больница работает в Южно-Сахалинске более 60 лет. Это  ведущее многопрофильное специализированное учреждение здравоохранения области, которое оказывает медицинскую помощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 коек.

Теги
РоссияСахалинская область
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