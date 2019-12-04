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Найденный в Японии "урановый стержень" оказался школьным макетом

Министерство экономики, торговли и промышленности в связи с этим официально пообещало впредь более тщательно и осторожно маркировать учебные пособия такого рода

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Найденный в ноябре на юге Японии цилиндр с маркировкой уранового топливного стержня - это учебное пособие, подаренное одной из средних школ. С таким разъяснением выступило в среду министерство экономики, торговли и промышленности страны, передает информационное агентство Kyodo.

Ведомство разъяснило, что в 2002-2006 годах распределило по школам около 10 тыс. таких пособий, призванных помочь детям лучше разобраться в проблемах атомной энергетики. 19 ноября цилиндр с надписью на японском языке "урановый топливный стержень" был обнаружен прохожим на морском берегу небольшого курортного острова Мияко, который входит в самую южную японскую префектуру Окинава. Это вызвало панику, а власти немедленно направили к месту находки группу специалистов японских сил самообороны. Они провели замеры и не обнаружили признаков повышенного радиационного фона.

Власти долгое время не могли ответить на вопрос, откуда взялся этот предмет, который отправили в Токио на исследование. В префектуре Окинава, в отличие от других районов Японии, атомных станций нет. Министерство экономики, торговли и промышленности в связи с этим официально пообещало впредь более тщательно и осторожно маркировать учебные пособия такого рода.

Теги
Япония
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