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В Петербурге задержан водитель "Яндекс.Такси", ударивший по голове и ограбивший пассажира

Подозреваемый является гражданином одного из государств в Средней Азии, официально нигде не работает, не имеет регистрации в России и ранее уже был судим за подделку документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции задержали иностранца, который работал водителем "Яндекс.Такси", который подозревается в том, что он ударил по голове и ограбил пассажира. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в связи с грабежом возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в минувшее воскресенье на проспекте Ветеранов, куда таксист привез жителя Петербурга из клуба. После того как пассажир вышел из машины, водитель подбежал к нему сзади, ударил по голове, украл у него смартфон и скрылся.

Полицейские установили, что задержанный - гражданин одного из государств в Средней Азии, официально нигде не работает, не имеет регистрации в России и уже был ранее судим за подделку документов.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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