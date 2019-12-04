Поврежденный взрывом газа дом под Белгородом не подлежит восстановлению

ТАСС, 4 декабря. Комиссия признала четырехэтажный дом в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв и частичное обрушение, не подлежащим восстановлению, сообщила ТАСС в среду пресс-служба правительства региона.

"Подписан комиссионный акт, согласно которому дом не подлежит восстановлению", - сказал собеседник агентства.

Жителям дома позволили вернуться в квартиры для того, чтобы забрать документы и ценные вещи. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

"В настоящее время начали пускать людей в квартиры. Пускают по одному человеку - в сопровождении представителей МЧС. Забирают только документы и ценные вещи. Пока так", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пускают людей в сохранившиеся квартиры. "Сохранилось восемь квартир, полностью разрушено - четыре", - сказал Бабанин. По его данным, жители поселка несут к дому свечи и цветы.

В новость внесены изменения (14:16 мск) - добавлены подробности.