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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
Обновлено 

Поврежденный взрывом газа дом под Белгородом не подлежит восстановлению

Жителям дома разрешили вернуться в сохранившиеся квартиры, чтобы забрать документы и ценные вещи

ТАСС, 4 декабря. Комиссия признала четырехэтажный дом в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв и частичное обрушение, не подлежащим восстановлению, сообщила ТАСС в среду пресс-служба правительства региона.

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"Подписан комиссионный акт, согласно которому дом не подлежит восстановлению", - сказал собеседник агентства.

Жителям дома позволили вернуться в квартиры для того, чтобы забрать документы и ценные вещи. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин.

"В настоящее время начали пускать людей в квартиры. Пускают по одному человеку - в сопровождении представителей МЧС. Забирают только документы и ценные вещи. Пока так", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пускают людей в сохранившиеся квартиры. "Сохранилось восемь квартир, полностью разрушено - четыре", - сказал Бабанин. По его данным, жители поселка несут к дому свечи и цветы.

В новость внесены изменения (14:16 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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