{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В суды Петербурга в четвертый раз поступили сообщения об угрозе взрыва

В пришедшем на электронный адрес письме сообщается, что взрывные устройства якобы заложены и в 57 школах и гимназиях города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей эвакуируют из судов Петербурга в среду днем из-за угрозы взрыва, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд, Петродворцовый районный суд и Октябрьский районный суд эвакуируются", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе судов уточнили, что в письме с угрозой также сообщается, что вместе с судами якобы заминированы 57 школ и гимназий в разных районах города. Накануне в таком же сообщении автор "заминировал" 43 торговых центра.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе. Так, в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг должен вернуть некий Константин Малофеев. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Все угрозы оказались ложными.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Спасатели ищут людей, пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
Причины инцидента выясняет специально созданная в компании комиссия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС