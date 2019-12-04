В суды Петербурга в четвертый раз поступили сообщения об угрозе взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей эвакуируют из судов Петербурга в среду днем из-за угрозы взрыва, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд, Петродворцовый районный суд и Октябрьский районный суд эвакуируются", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе судов уточнили, что в письме с угрозой также сообщается, что вместе с судами якобы заминированы 57 школ и гимназий в разных районах города. Накануне в таком же сообщении автор "заминировал" 43 торговых центра.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе. Так, в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг должен вернуть некий Константин Малофеев. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Все угрозы оказались ложными.