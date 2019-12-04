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Число умерших в результате эпидемии кори в Самоа возросло до 60

Большинство погибших - дети до четырех лет

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Число погибших от кори в Самоа возросло до 60. Об этом в среду сообщило правительство государства, разместив соответствующее заявление в Twitter.

"С момента вспышки [середина октября 2019 года] зарегистрировано 4052 случая заболевания корью, из них 171 - за последние 24 часа. На сегодняшний день 60 человек умерли от этого заболевания", - указано в сообщении правительства страны. По данным Министерства здравоохранения, большинство погибших в результате эпидемии - дети до четырех лет. Также сообщается, что в настоящий момент порядка 200 человек госпитализированы, в том числе 19 тяжелобольных детей, которые находятся в реанимации.

Накануне правительство Самоа объявило о том, что все государственные учреждения страны будут закрыты на два дня - 5 и 6 декабря, а весь их персонал примет участие в массовой кампании по вакцинации населения против кори. "Правительство Самоа проведет кампанию по массовой вакцинации 5 и 6 декабря по всей стране. Населению рекомендуется повязать красную ткань или красный флаг перед своим домом, чтобы указать, что его жители не были вакцинированы и облегчить работу медицинских команд", - сообщается в обращении властей.

16 октября Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии кори в стране после того, как 13 октября была зарегистрирована первая смерть от этой болезни. В стране объявлен карантин и введено чрезвычайное положение, закрыты школы и детские дошкольные учреждения. Медицинский персонал и вакцины против кори были предоставлены Австралией, Новой Зеландией, Великобританией, Францией, Китаем, Норвегией, Японией, США и Французской Полинезией. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тыс. доз вакцин и за время массовой вакцинации (началась 20 ноября) прививки против кори удалось сделать 110 тыс. человек (55% населения страны).

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры, сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.

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АвстралияЯпонияСШАВеликобританияНорвегияКитайСамоаФранцияНовая Зеландия
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