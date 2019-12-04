Еще в 10 школ Москвы и жилой дом поступили сообщения с угрозами взрыва

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва поступили еще в 10 школ в Москве и жилой дом. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный отправил в 10 школ Москвы сообщение с угрозой взрыва, в некоторых проводится эвакуация, а также в жилой дом номер 7, корпус 2, по улице Бусиновская Горка. Около 200 человек эвакуированы их столичной школы, расположенной по адресу: улица Бусиновская Горка, дом 7, корпус 1, и 500 - на Ленинском проспекте, дом 102", - сказал он.

Ранее в среду сотрудников и посетителей девяти районных судов Москвы эвакуировали в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва. Всего здания покинули около 900 человек. Также сообщения с угрозами взрыва поступили в 15 учреждений образования, там начаты проверки.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.