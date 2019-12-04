{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еще в 10 школ Москвы и жилой дом поступили сообщения с угрозами взрыва

Ранее сообщалось об угрозах взрыва в девяти судах столицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сообщение с угрозой взрыва поступили еще в 10 школ в Москве и жилой дом. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный отправил в 10 школ Москвы сообщение с угрозой взрыва, в некоторых проводится эвакуация, а также в жилой дом номер 7, корпус 2, по улице Бусиновская Горка. Около 200 человек эвакуированы их столичной школы, расположенной по адресу: улица Бусиновская Горка, дом 7, корпус 1, и 500 - на Ленинском проспекте, дом 102", - сказал он.

Ранее в среду сотрудников и посетителей девяти районных судов Москвы эвакуировали в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва. Всего здания покинули около 900 человек. Также сообщения с угрозами взрыва поступили в 15 учреждений образования, там начаты проверки.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Спасатели ищут людей, пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
Причины инцидента выясняет специально созданная в компании комиссия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС