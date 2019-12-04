Суд в Москве арестовал подозреваемого в содействии террористической деятельности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы в среду арестовал приезжего, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Арестован на два месяца Бобокалонов, он приезжий из одной из бывших советских республик. Его подозревают по ч. 2 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности)", - сказали в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, арестованный состоит в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных - граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Сообщается, что злоумышленники распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. В ФСБ сообщили, что они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.