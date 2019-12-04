{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Москве арестовал подозреваемого в содействии террористической деятельности

По данным источника в правоохранительных органах, арестованный состоит в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы в среду арестовал приезжего, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Арестован на два месяца Бобокалонов, он приезжий из одной из бывших советских республик. Его подозревают по ч. 2 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности)", - сказали в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, арестованный состоит в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных - граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Сообщается, что злоумышленники распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. В ФСБ сообщили, что они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Взрывчатых веществ не обнаружено после проверки судов Петербурга
Сообщения с угрозами за последние семь дней поступили в суды города в четвертый раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС