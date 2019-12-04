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Спасатели ищут людей, пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Причины инцидента выясняет специально созданная в компании комиссия

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Спасатели ищут рабочих подрядной организации на месте пожара на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Местонахождение ряда сотрудников подрядной организации пока не установлено, организованы поисковые работы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в службе общественных коммуникаций АО "Транснефть-Прикамье", в компании создана специальная комиссия по установлению причин инцидента.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 10:28. Возгорание возникло, когда сотрудники подрядной организации проводили плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. метров. Ликвидировать открытое горение внутри резервуара удалось в 13:24 мск.

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РоссияТатарстан
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