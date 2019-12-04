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Пять из девяти "заминированных" судов в Москве работают в штатном режиме после проверки

Специалисты не обнаружили в зданиях взрывоопасные предметы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Басманный, Перовский и Кузьминский районные суды Москвы проверили после анонимной угрозы взрыва, взрывоопасные предметы не обнаружены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Специалисты и кинологи проверили здания Басманного, Перовского и Кузьминского судов после сообщения о минировании. Информация с угрозой взрыва оказалась ложной, суды работают в штатном режиме", - сказали в суде.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах добавил, что после проверки возобновили работу Тверской и Мещанский суды. Взрывные устройства там также не обнаружены.

Ранее в среду сотрудников и посетителей девяти районных судов Москвы эвакуировали в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва. Сообщения с угрозами взрыва поступили и образовательные учреждения. Там пока работают специалисты экстренных служб и кинологи.

Теги
Россия
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