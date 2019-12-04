{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове возбудили дело о мошенничестве в отношении сотрудников администрации города

По версии следствия, они неправомерно лишали предпринимателя возможности вести коммерческую деятельность

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников администрации города Саратова, которые неправомерно отказывали бизнесу в предоставлении планов земельных участков, тем самым лишив предпринимателя возможности вести коммерческую деятельность. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Генпрокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") по фактам неправомерного отказа в выдаче коммерческой организации градостроительных планов земельных участков должностными лицами администрации муниципального образования "Город Саратов", лишившим ее возможности осуществлять коммерческую деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на действия администрации пожаловался один из жителей города в ходе личного приема граждан. Результаты расследования дела и возмещения причиненного ущерба, сумма которого не уточняется, находятся на контроле прокуратуры области.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Взрывчатых веществ не обнаружено после проверки судов Петербурга
Сообщения с угрозами за последние семь дней поступили в суды города в четвертый раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС