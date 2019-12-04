В Саратове возбудили дело о мошенничестве в отношении сотрудников администрации города

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников администрации города Саратова, которые неправомерно отказывали бизнесу в предоставлении планов земельных участков, тем самым лишив предпринимателя возможности вести коммерческую деятельность. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Генпрокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") по фактам неправомерного отказа в выдаче коммерческой организации градостроительных планов земельных участков должностными лицами администрации муниципального образования "Город Саратов", лишившим ее возможности осуществлять коммерческую деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на действия администрации пожаловался один из жителей города в ходе личного приема граждан. Результаты расследования дела и возмещения причиненного ущерба, сумма которого не уточняется, находятся на контроле прокуратуры области.