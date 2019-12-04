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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

СК назвал повреждение газового оборудования причиной взрыва в доме в Белгородской области

По словам начальника регионального следственного управления СК РФ Станислава Захарова, очаг взрыва находился в квартире на первом этаже
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© Антон Вергун/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования признано официальной версией взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом сообщил начальник регионального следственного управления СК РФ Станислав Захаров на встрече с пострадавшими в среду.

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"Официальная версия случившегося - взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации - квартира на первом этаже", - сказал Захаров, уточнив, что окончательная версия будет названа после проведения всех экспертиз.

Согласно заключению комиссии, дом после взрыва не подлежит восстановлению.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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