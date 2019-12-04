СК назвал повреждение газового оборудования причиной взрыва в доме в Белгородской области

ТАСС, 4 декабря. Повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования признано официальной версией взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом сообщил начальник регионального следственного управления СК РФ Станислав Захаров на встрече с пострадавшими в среду.
"Официальная версия случившегося - взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации - квартира на первом этаже", - сказал Захаров, уточнив, что окончательная версия будет названа после проведения всех экспертиз.
Согласно заключению комиссии, дом после взрыва не подлежит восстановлению.