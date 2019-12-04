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Прокурор просит 6 лет колонии для экс-депутата Рады за нападение на посольство РФ в Киеве

Максимальный срок наказания по статье обвинения составляет 10 лет
Николай Рудьковский Максим Никитин/ТАСС
Описание
Николай Рудьковский
© Максим Никитин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Московский городской суд приговорить к шести годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где в среду в особом порядке рассматривается это дело.

"Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал представитель прокуратуры. При этом гособвинение просит учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие у экс-депутата на иждивении малолетнего ребенка.

Защита подсудимого в свою очередь заявила, что Рудьковский частично возместил ущерб по делу и просит назначить ему наказание ниже низшего. "Роль Рудьковского не сводилась к организации или подстрекательству, он только бросил камень, а факт совершения преступления практически признал сразу. Показывая на протестующих, он сказал [в интервью] иностранному журналисту, что это неправильное решение вопроса", - отметил адвокат. Представитель потерпевшей стороны попросил суд о применении к подсудимому "максимального снисхождения".

Обвиняемый выступит с последним словом в четверг. Заседание начнется в 16:00.

Экс-депутат обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений"). Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения превысил 14 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Сейчас он находится под стражей.

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