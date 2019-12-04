Сообщения о минировании школ в Москве оказались ложными

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученики ряда столичных школ, где в среду была объявлена эвакуация из-за сообщений о минировании, вернулись к занятиям. Подозрительных предметов там не найдено, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что неизвестный отправил в 20 школ Москвы, а также в жилой дом номер 7, корпус 2, по улице Бусиновская Горка сообщение с угрозой взрыва. Также в среду сообщения об угрозе взрыва поступали в районные суды города, их сотрудники и посетители были эвакуированы.

"4 декабря поступили сообщения о минировании нескольких образовательных учреждений. Оперативно были проведены эвакуации учащихся и сотрудников. Правоохранительные органы тщательно проверили все здания. Никаких подозрительных предметов на территории школ не было обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидентов никто не пострадал. Сейчас дети вернулись к урокам, школы работают в штатном режиме.