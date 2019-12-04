ДТП с участием такси произошло в центре Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на Новом Арбате в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Около 15:18 на Новом Арбате возле дома 16 произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что авария произошла с участием такси, есть информация, что пострадали два человека - водитель и пассажирка такси.