Взрывчатых веществ не обнаружено после проверки судов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили суды Петербурга, в которые в среду поступили сообщения с угрозами взрыва, ничего опасного не обнаружено. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

Сообщения с угрозами за последние семь дней поступили в суды Петербурга в четвертый раз. После проверки выяснялось, что все угрозы ложные. "Петродворцовый, Сестрорецкий, Выборгский, Октябрьский, Фрунзенский районные суды возвращаются к работе. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Ранее в пресс-службе судов уточняли, что в анонимном письме с угрозой взрыва также сообщалось, что вместе с судами якобы заминированы 57 школ и гимназий в разных районах города. Накануне в таком же сообщении автор "заминировал" 43 торговых центра.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе. Так, в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг должен вернуть некий Константин Малофеев. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными.