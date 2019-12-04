В Подмосковье арестовали пешехода, ранившего ножом сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал пешехода, ранившего сотрудника ГИБДД кухонным ножом в Мытищах. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Врадий. - На допросе у следователя обвиняемый вину не признал, в содеянном не раскаялся".

Во вторник днем в Мытищах сотрудники ДПС сделали замечание пешеходу, переходившему дорогу в неположенном месте. В ходе беседы полицейского с правонарушителем и попытки составить административный протокол последний ударил сотрудника полиции кухонным ножом в шею. При попытке бегства мужчина был задержан, полицейскому оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).