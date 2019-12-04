Архангельского участкового осудили условно за халатность, из-за которой погибла женщина

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего участкового уполномоченного за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО, он не реагировал на обращения женщины, которую избивал сожитель, и женщина была убита.

"Приговором Октябрьского районного суда Архангельска бывшему участковому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

С октября 2016 по июль 2017 года в УМВД России по Архангельску неоднократно поступали заявления и сообщения от 34-летней женщины, которую избивал сожитель и угрожал ей убийством. Участковый полиции, которому поручали провести проверки, не организовал работу по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. В результате были вынесены незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

В ночь на 23 июля 2017 года пьяный сожитель нанес женщине не менее 115 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, пострадавшая умерла от полученных травм на месте преступления. Архангельский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

В ходе допроса бывший участковый уполномоченный полиции свою вину не признал.