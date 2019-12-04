Сообщения с угрозами взрывов поступили в еще один суд и три школы Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Пресненского районного суда заложено взрывное устройство, посетителей и сотрудников эвакуируют", - сказал он.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что еще три школы эвакуировали из-за угрозы минирования. "Проверки из-за угрозы взрыва проводятся по адресам: улица Осенняя, дом 8, корпус 1, Первомайская, дом 59, строение 1, Леонтьевский переулок, дом 19/2, строение 1, где находятся школы, проводится эвакуация", - отметил собеседник агентства. По его словам, в школе на Осенней улице проверка уже завершена, информация о минировании не подтвердилась. Кроме того, как отметил источник, угроза взрыва поступила также по адресу: Ведерников переулок, дом 9, строение 1. "В здании находится ОМВД РФ по Таганскому району Москвы, офисы Росгвардии", - добавил он.

Ранее в среду после поступивших угроз уже были проверены девять судов Москвы, взрывных устройств там обнаружено не было. "Девять судов Москвы были проверены сотрудниками экстренных служб и кинологами, которые не нашли взрывоопасных предметов, информация о минировании ложная", - сказал он.

Источник в экстренных службах ранее информировал ТАСС, что неизвестный отправил в 20 школ Москвы, а также в жилой дом номер 7, корпус 2, по улице Бусиновская Горка сообщения с угрозами взрывов. Как отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, подозрительных предметов на территории "заминированных" школ в Москве не нашли. Также не подтвердилась информация об угрозе взрыва в жилом доме.