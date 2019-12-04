{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения с угрозами взрывов поступили в еще один суд и три школы Москвы

Людей эвакуируют из зданий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Пресненского районного суда заложено взрывное устройство, посетителей и сотрудников эвакуируют", - сказал он.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что еще три школы эвакуировали из-за угрозы минирования. "Проверки из-за угрозы взрыва проводятся по адресам: улица Осенняя, дом 8, корпус 1, Первомайская, дом 59, строение 1, Леонтьевский переулок, дом 19/2, строение 1, где находятся школы, проводится эвакуация", - отметил собеседник агентства. По его словам, в школе на Осенней улице проверка уже завершена, информация о минировании не подтвердилась. Кроме того, как отметил источник, угроза взрыва поступила также по адресу: Ведерников переулок, дом 9, строение 1. "В здании находится ОМВД РФ по Таганскому району Москвы, офисы Росгвардии", - добавил он.

Ранее в среду после поступивших угроз уже были проверены девять судов Москвы, взрывных устройств там обнаружено не было. "Девять судов Москвы были проверены сотрудниками экстренных служб и кинологами, которые не нашли взрывоопасных предметов, информация о минировании ложная", - сказал он.

Источник в экстренных службах ранее информировал ТАСС, что неизвестный отправил в 20 школ Москвы, а также в жилой дом номер 7, корпус 2, по улице Бусиновская Горка сообщения с угрозами взрывов. Как отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, подозрительных предметов на территории "заминированных" школ в Москве не нашли. Также не подтвердилась информация об угрозе взрыва в жилом доме.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В аэропорту Хабаровска задержали пьяного дебошира
Пассажир бизнес-класса во время перелета оскорблял и пытался ударить сидящую рядом девушку, а также рвался в кабину пилотов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС