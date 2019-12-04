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В Ростове-на-Дону арестован колумбиец по подозрению в убийстве студента из Эквадора

В Южном федеральном университете сообщили, что конфликт произошел из-за разногласий на бытовой почве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону арестовал студента Южного федерального университета (ЮФУ) из Колумбии, который подозревается в убийстве другого студента университета из Эквадора. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Как сообщали ранее в ЮФУ, между иностранными студентами университета произошел конфликт, в результате которого от полученных ножевых ранений умер студент из Эквадора. Студент из Колумбии был задержан по подозрению в убийстве.

"[В отношении студента] избрана мера пресечения в виде задержание под стражу на два месяца", - сказали в управлении.

На странице университета в Facebook сообщалось, что оба студента проживали в общежитии на законных основаниях. Как пояснили в пресс-службе вуза, причиной конфликта стали разногласия на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Теги
КолумбияЭквадорРоссияРостовская область
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