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В аэропорту Хабаровска задержали пьяного дебошира

Пассажир бизнес-класса во время перелета оскорблял и пытался ударить сидящую рядом девушку, а также рвался в кабину пилотов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в аэропорту Хабаровска пассажира бизнес-класса самолета, который прилетел из Новосибирска, за пьяный дебош на борту.  Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время полета пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолета начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить ее, а когда она пересела, продолжил использовать в ее адрес нецензурную лексику, - рассказала Волк. - Бортпроводники пытались утихомирить мужчину, но уговоры не подействовали. Он рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа не реагировал".

Как отметила представитель МВД, задержанный от прохождения медицинского освидетельствования отказался, его поместили в спецприемник для административно задержанных. В отношении него составлены два административных протокола, а также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Теги
РоссияХабаровский край
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