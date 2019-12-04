В аэропорту Хабаровска задержали пьяного дебошира

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в аэропорту Хабаровска пассажира бизнес-класса самолета, который прилетел из Новосибирска, за пьяный дебош на борту. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во время полета пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолета начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить ее, а когда она пересела, продолжил использовать в ее адрес нецензурную лексику, - рассказала Волк. - Бортпроводники пытались утихомирить мужчину, но уговоры не подействовали. Он рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа не реагировал".

Как отметила представитель МВД, задержанный от прохождения медицинского освидетельствования отказался, его поместили в спецприемник для административно задержанных. В отношении него составлены два административных протокола, а также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.