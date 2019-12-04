В Белгородской области солдат-срочник умер на второй день своего пребывания в части

ТАСС, 4 декабря. В воинской части Белгорода на второй день после начала службы умер 19-летний солдат-срочник из Невинномысска (Ставропольский край). Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщается на сайте правительства Белгородской области.

"30 ноября судебно-медицинским экспертом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы" установлена точная причина смерти военнослужащего из Ставропольского края, проходившего срочную службу в Белгородской войсковой части №20925, - острая коронарная недостаточность", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС председатель Белгородского реготделения Комитета солдатских матерей России Николай Волжанин, солдат умер 29 ноября, когда пытался выполнить в спортзале упражнение на турнике.

Он подчеркнул, что воинская часть №20925 находится на хорошем счету и относится к образцово-показательным. Ранее подобных инцидентов там не было. "Я знаю эту часть только с хорошей стороны, руководство части всегда открыто к сотрудничеству, каких-либо грубых нареканий с нашей стороны к части никогда не было", - отметил собеседник агентства.

Воинская часть оказала помощь родственникам в транспортировке и сопровождении погибшего. После случившегося военная прокуратура проводит проверку.