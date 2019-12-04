{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения о минировании Пресненского суда и трех школ в Москве оказались ложными

Специалисты не обнаружили взрывоопасные предметы в зданиях

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва Пресненского районного суда не подтвердилось, взрывоопасные предметы там не обнаружены. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Проверка завершена, никаких взрывоопасных предметов не найдено, суд работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в ходе проверки специалисты экстренных служб и кинологи также не нашли ничего подозрительного в трех столичных школах - в Леонтьевском переулке, на Осенней и Первомайской улицах. "Информация о минировании трех школ ложная", - отметил он. Аналогичную информацию источник подтвердил относительно проверки здания, в котором находятся ОМВД РФ по Таганскому району Москвы и офисы Росгвардии.

В течение дня в среду неизвестные сообщали о минировании девяти районных судов Москвы, около 30 учебных заведений, жилого дома. Проверки показали, что информация об угрозах взрыва ложная.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Потерпевшие просят СК и Генпрокуратуру проверить полноту расследования дела банды Цапка
Ранее сообщалось, что потерпевшие инициировали возбуждение нового уголовного дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС