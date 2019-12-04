Сообщения о минировании Пресненского суда и трех школ в Москве оказались ложными

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва Пресненского районного суда не подтвердилось, взрывоопасные предметы там не обнаружены. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Проверка завершена, никаких взрывоопасных предметов не найдено, суд работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в ходе проверки специалисты экстренных служб и кинологи также не нашли ничего подозрительного в трех столичных школах - в Леонтьевском переулке, на Осенней и Первомайской улицах. "Информация о минировании трех школ ложная", - отметил он. Аналогичную информацию источник подтвердил относительно проверки здания, в котором находятся ОМВД РФ по Таганскому району Москвы и офисы Росгвардии.

В течение дня в среду неизвестные сообщали о минировании девяти районных судов Москвы, около 30 учебных заведений, жилого дома. Проверки показали, что информация об угрозах взрыва ложная.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.