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Замначальника подразделения МВД по Калмыкии подозревают в получении взятки

В его отношении возбудили дело

ЭЛИСТА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по Республике Калмыкия подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по Калмыкии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя в крупном размере")", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативной деятельности УФСБ России по региону. По версии следствия, в период с 10 апреля по 10 июля этого года замначальника умышленно из корыстных побуждений получил от посредника взятку. Сумма 820,5 тыс. рублей была переведена ему на банковскую карту как вознаграждение за оказание содействия в получении гражданами иностранного государства разрешений на временное проживание в Российской Федерации, пояснили в пресс-службе ведомства.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу", - добавили в следственном управлении СК РФ по республике.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины работника миграционной службы, подозреваемого уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В новость внесены изменения (19:16 мск) - добавлен комментарий пресс-службы МВД по Калмыкии.

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РоссияКалмыкия
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