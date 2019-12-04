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В пищеблоке школы Оренбурга, где отравились 17 детей, выявили кишечную палочку

Сейчас работа пищеблока приостановлена

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Массовое отравление детей в школе №86 Оренбурга произошло на прошлой неделе из-за нарушений требований санитарного законодательства в пищеблоке учебного заведения, где проверяющие обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом говорится в информации, размещенной в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

"По результатам лабораторного обследования больных, сотрудников пищеблока, а также проведенных исследований готовой продукции установлен возбудитель, вызвавший пищевое отравление у детей - энтерококк. Причиной массового отравления детей послужили нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке школы. В смывах с инвентаря и санитарной одежды сотрудников пищеблока обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - сказано в сообщении.

С признаками отравления к врачам на прошлой неделе были вынуждены обратиться 17 учащихся школы. Дети получили адекватную медицинскую помощь и уже приступили к занятиям, уточнили в ведомстве. Сотрудники управления Роспотребнадзора организовали и провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекцию в школе, уточняется в информации.

"Работа пищеблока образовательного учреждения временно приостановлена. Организатором питания принимаются меры по устранению выявленных нарушений на пищеблоке МОАУ "СОШ № 86". По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным администрации города, из-за закрытого на время проверки и дезинфекции пищеблока, в школе введен сокращенный учебный день, уроки длятся по 35 минут. Противоэпидемические мероприятия по факту регистрации пищевого отравления среди учащихся продолжаются.

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РоссияОренбургская область
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