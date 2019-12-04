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Число пострадавших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 26 человек

В результате инцидента один человек погиб

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших во время крупного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 26 человек, погиб один человек. Об этом сообщила в среду Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара погиб один человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и семь сотрудников ГСЧС. Работы по эвакуации людей завершены", - говорится в сообщении

Всего в колледже в момент пожара находилось более 400 человек. Сотрудникам ГСЧС удалось эвакуировать и спасти 40 человек.

Пожар был локализирован около 15:00 мск на площади 4 тыс. кв. м. В настоящее время на территории колледжа наблюдаются отдельные очаги возгорания, ликвидация пожара продолжается.

Крупный пожар в историческом здании Одессы, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Причины возгорания устанавливаются.

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