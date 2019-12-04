Журналист Голунов обжаловал отказ в удовлетворении жалобы на бездействие СК

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Журналист Иван Голунов обжаловал решение суда, который отклонил жалобу его защиты на бездействие следствия по заявлению о преступлении сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в среду.

"Сегодня обжаловал постановление Басманного суда", - сказал он. Дата рассмотрения жалобы не назначена.

2 декабря Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения соответствующую жалобу.

Суть жалобы

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

Защита Голунова в жалобе просила признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решение о возбуждении уголовного дела, он просил суд обязать следователя устранить нарушения.