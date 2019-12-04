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СМИ: число погибших при обрушении автомобильного тоннеля в Китае возросло до 12

10 человек госпитализированы

ТАСС, 4 декабря. Число погибших при произошедшем 27 ноября обрушении строящегося автомобильного тоннеля в провинции Юньнань на юго-западе Китая увеличилось до 12. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В день ЧП Центральное телевидение Китая информировало о четырех погибших, еще восемь человек находились под завалами.

По данным Синьхуа, после обрушения были госпитализированы десять пострадавших. Семь из них находятся в стабильном состоянии.

Все спасательные работы на месте инцидента завершены.

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Китай
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