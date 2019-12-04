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Суд в пятницу огласит приговор участнику акции 27 июля в Москве Емельянову

Оглашение приговора состоится в 12:00 по московскому времени

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы огласит приговор участнику несогласованной акции 27 июля в Москве Владимиру Емельянову 6 декабря. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Оглашение приговора Емельянову назначено на 6 декабря, 12:00", - сказали агентству. Ранее прокурор потребовал приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы, несмотря на наличие у него пожилых бабушки и прабабушки на содержании, а также астмы.

Емельянов был арестован Басманным судом Москвы, он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ в применении к представителю власти насилия, неопасного для его жизни. По версии следствия, на акции 27 июля Емельянов схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль. Сам подсудимый признал, выступая в суде, что схватил росгвардейца за бронежилет, но заявил, что не хотел причинять ему боль. Потерпевший по его делу омоновец Максим Косов ранее в ходе допроса отметил, что не имеет особых претензий к Емельянову.

Подсудимый до ареста проживал с престарелыми бабушкой и прабабушкой, обеспечивая их.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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