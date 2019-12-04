Суд заочно арестовал еще одного участника нападения на посольство РФ в Киеве в 2016 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест еще одного участника нападений на посольство РФ в Киеве в 2014 и 2016 годах. Как сообщили ТАСС в суде, гражданин Украины Роман Рагозин объявлен в международный розыск.

"Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы от 4 декабря, Рагозин Роман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). В связи с объявлением в международный розыск ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, 34-летний гражданин Украины Роман Рагозин 6 марта 2016 года с другими людьми активно участвовал в нападении на здание посольства России в Киеве, в результате чего был грубо нарушен порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу посольства причинен значительный материальный ущерб. "Такие спланированные действия против российских дипломатических учреждений правоохранительные органы Украины квалифицируют как хулиганство, не принимая во внимание нормы международного права", - отметили в СК. Рагозину заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ.

Уголовное дело расследуется Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК России. Следователи продолжают устанавливать всех причастных к нападению. Ранее была установлена причастность граждан Украины Ирмы Крат и Владимира Кошовенко. Они также объявлены в международный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутаты Верховной рады Украины Игорь Мосийчук и Николай Рудьковский, граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства России камнями и пытались поджечь его. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие повредили и находившиеся рядом дипломатические автомобили. Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также нанесли имущественный ущерб МИД России на общую сумму более 14 млн рублей.

Московский городской суд приступил в среду к рассмотрению уголовного дела в особом порядке в отношении признавшего вину экс-депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского. Прокурор просит назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В четверг подсудимый выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.