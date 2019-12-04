Суд вернул в СК дело о взрыве на заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области не стал рассматривать дело о взрыве на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчинском районе в октябре прошлого года, в результате которого пять сотрудников предприятия погибли, семеро получили травмы. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, материалы вернулись в региональное управление СК.

Фигурантами уголовного дела стали генеральный директор завода и главный инженер предприятия.

"Дело пришло в суд с ходатайством о назначении фигурантам судебного штрафа в виде наказания. Суд вернул материалы следователям для устранения препятствий к рассмотрению", - сказал собеседник агентства.

Взрыв на заводе произошел 19 октября 2018 года. Площадь обрушения составила 1,2 тыс. кв. м, завод разрушился на 30%.

После ЧП возбудили несколько уголовных дел. Гендиректора завода обвинили в незаконном предпринимательстве и нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По второй статье также было предъявлено обвинение и главному инженеру предприятия. Кроме того, по статье 293 УК РФ ("Халатность") предъявили обвинения сотруднику МЧС, который проверял завод. Прокуратура установила, что на предприятии не было автоматической системы пожаротушения, а сотрудник ведомства игнорировал это в течение пяти лет.

Прокуратура также выявила нарушения трудового законодательства, трое из погибших сотрудников завода были мигрантами и работали на предприятии без патентов.