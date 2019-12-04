{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При пожаре в колледже Одессы пострадали 29 человек

Без вести пропали 13 человек

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших во время пожара в Одесском колледже достигло 29 человек, местонахождение еще 13 человек пока не известно. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины по Одесской области.

"Спасатели продолжают ликвидацию пожара в одесском институте. В результате пожара погиб один человек, местонахождение 13 лиц уточняется. Пострадали 29 человек", - сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба полиции.

Крупный пожар в историческом здании Одессы, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей. В момент пожара в здании находились более 400 человек. Спасателям удалось эвакуировать 40 человек. Пожар был локализирован в среду около 15:00 мск на площади 4 тыс. кв. м.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Причины возгорания устанавливаются. 5 и 6 декабря объявлены днями траура в Одессе.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В Польше под завалами обрушившегося из-за взрыва газа дома могут находиться восемь человек
В поисковой операции задействованы 100 пожарных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС