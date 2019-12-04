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Дело возбудили против трех жителей Камчатки, которые держали дома краснокнижных кречетов

Ущерб от их действий оценивается более чем в 23 млн рублей

ТАСС, 5 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении троих жителей Камчатского края за незаконный оборот и содержание занесенных в Красную книгу РФ кречетов, сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, с ноября по 3 декабря 2019 года, то есть до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов, организованная группа, состоящая из троих человек, незаконно приобрела, осуществила содержание и хранение 21 особи диких птиц отряда соколообразных - кречетов в квартире, расположенной в районе улицы Терешковой и в гараже в районе улицы Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Ущерб государству от их действий оценивается более чем в 23 млн рублей. Региональное следственное управления СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ").

После изъятия и осмотра птицы переданы специалисту-орнитологу для оценки их состояния и решения вопроса о выпуске в естественную среду обитания. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Преступление выявлено и расследуется совместно с полицией региона и Управлением ФСБ Камчатки.

Теги
РоссияКамчатский край
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