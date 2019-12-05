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В Приамурье госпитализированный из аквапарка ребенок пришел в сознание

Девятилетний мальчик без присмотра взрослых зашел в бассейн, не умея плавать, и едва не утонул

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ребенок, который едва не утонул в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание, сообщила в четверг журналистам пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Накануне следствие возбудило уголовное дело по факту госпитализации ребенка из аквапарка в Благовещенске. Ребенок в состоянии комы из-за длительной асфиксии был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимацию Амурской областной детской клинической больницы. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

"Ребенок пришел в сознание. Проводится комплекс лечения", - говорится в сообщении. Уточняется, что мальчик по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой.

В среду на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области была размещена информация с подробностями произошедшего. По данным следствия, вечером 3 декабря группа несовершеннолетних из пяти человек в сопровождении двоих взрослых посетила аквапарк в Благовещенске. Девятилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашел в плавательный бассейн. Не умея плавать, он начал тонуть и погрузился на дно, где находился достаточно долго до того, как его извлек из воды инструктор-спасатель аквапарка.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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РоссияАмурская область
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