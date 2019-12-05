Полиция задержала 11 подозреваемых в продаже поддельной страховки в Московском регионе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в продаже поддельных страховых полисов каско более 100 жителям Московского региона на сумму, превышающую 5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Фигуранты, действуя от имени одной из столичных компаний и имея доступ к клиентской базе данных, осуществляли звонки гражданам, заинтересованным в страховании автотранспортных средств, а затем изготавливали и продавали им под видом подлинных поддельные страховые полисы каско, - сказала она. - Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает 5 млн рублей".

По версии следствия, криминальная организация состояла из структурных подразделений, роли участников были четко распределены. С целью конспирации их "кол-центр" базировался в Симферополе, сообщники использовали специальные компьютерные программы, общались посредством мессенджеров и электронной почты, информация, которую они передавали, была зашифрована.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) в период с апреля 2018 по август 2019 года задержали девять участников, а также двоих предполагаемых организаторов преступного сообщества", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.