{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала 11 подозреваемых в продаже поддельной страховки в Московском регионе

Потерпевшими признаны 102 человека

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в продаже поддельных страховых полисов каско более 100 жителям Московского региона на сумму, превышающую 5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Фигуранты, действуя от имени одной из столичных компаний и имея доступ к клиентской базе данных, осуществляли звонки гражданам, заинтересованным в страховании автотранспортных средств, а затем изготавливали и продавали им под видом подлинных поддельные страховые полисы каско, - сказала она. - Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает 5 млн рублей".

По версии следствия, криминальная организация состояла из структурных подразделений, роли участников были четко распределены. С целью конспирации их "кол-центр" базировался в Симферополе, сообщники использовали специальные компьютерные программы, общались посредством мессенджеров и электронной почты, информация, которую они передавали, была зашифрована.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) в период с апреля 2018 по август 2019 года задержали девять участников, а также двоих предполагаемых организаторов преступного сообщества", - отметила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Третий пострадавший госпитализирован
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС