В Подмосковье задержали таксиста по подозрению в сбыте более 1 кг героина

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковном Одинцове таксиста, который подозревается в сбыте более 1 кг героина, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе личного досмотра злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят черный сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета. В результате химического исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством - героином, общим весом свыше одного килограмма", - сказала она.

По словам Петровой, правонарушитель работал в такси и одновременно распространял наркотики путем закладок, которые делал в ряде городов России. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый арестован.