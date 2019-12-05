СК проверит данные о травмировании российской воздушной гимнастки в Риге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о травмировании российской воздушной гимнастки Евгении Асоновой на международных соревнованиях в Риге. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка по факту травмирования воздушной гимнастки", - сообщила Иванова.

3 декабря тренер спортсменки Елена Кустова в социальной сети "ВКонтакте" сообщила, что 24 ноября 30-летняя российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила серьезные травмы после падения с восьмиметровой высоты в ходе выступления на международном турнире в Риге. Она упала во время работы с воздушными полотнами.