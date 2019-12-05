Источник: в Москве арестовали девять человек, подозреваемых в причастности к терроризму

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы арестовал девять приезжих из стран СНГ, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической организации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

В Мещанском суде ТАСС подтвердили факт ареста девятерых подозреваемых в участии в террористической группе, однако подробности не привели. "Все они были арестованы на два месяца накануне вечером", - отметили в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, все арестованные состоят в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. По данным ФСБ, они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.