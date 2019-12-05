В административном здании в Уссурийске произошел крупный пожар

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двухэтажном здании в Уссурийске Приморского края. Площадь пожара составила 400 кв. м, сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС России.

"В 14:39 (07:39 мск) после проливки конструкций пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших нет.

Первая информация о взгорании поступила утром в четверг - в 10:17 (03:17 мск). Спустя чуть более часа пожар локализовали. В помещениях здания располагались различные магазины.