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В административном здании в Уссурийске произошел крупный пожар

Его площадь составила 400 кв. м, сейчас он потушен

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двухэтажном здании в Уссурийске Приморского края. Площадь пожара составила 400 кв. м, сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС России.

"В 14:39 (07:39 мск) после проливки конструкций пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших нет.

Первая информация о взгорании поступила утром в четверг - в 10:17 (03:17 мск). Спустя чуть более часа пожар локализовали. В помещениях здания располагались различные магазины.

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РоссияПриморский край
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