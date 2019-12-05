После нападения на капитана хабаровского ХК "Амур" возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на защитника хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максима Кондратьева у кафе в Хабаровске. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Хабаровску.

Нападение на Кондратьева было совершено 1 декабря. Спортсмен, защищая супругу, получил удар по голове на парковке у одного из городских кафе, его госпитализировали. Он получил черепно-мозговую травму и другие травмы головы, находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, он в сознании. Его жена не пострадала.

Полицейские установили личность второго участника конфликта, им оказался 36-летний мужчина.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказали в пресс-службе управления. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

36-летний Кондратьев является капитаном "Амура", он выступает за клуб с сезона-2015/2016. В КХЛ хоккеист также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо". В составе "Салавата Юлаева" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кондратьев играл за "Анахайм", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто", в составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.