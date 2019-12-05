В Москве мужчина передал миллион рублей якобы сотруднику СК за оказание юридических услуг

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку обстоятельств передачи мужчиной около 1 млн рублей якобы сотруднику Следственного комитета за оказание юридических услуг по возврату денег, списанных с банковской карты. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в главке, 4 декабря в ОМВД с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что осенью прошлого года с его банковской карты были незаконно списаны 55 тыс. рублей, затем 30 тыс. банк вернул. В связи с тем, что сумма возврата была меньше, он обратился с претензией в банк. "23 октября 2019 года заявителю позвонил неизвестный, представился сотрудником Следственного комитета, назвав все его данные, предложил помощь в возвращении денежных средств. За якобы оказание юридических услуг и получение компенсации за ранее причиненный материальный ущерб, мужчина перевел неизвестному денежные средства около 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе главка.

По данному факту проводится проверка.