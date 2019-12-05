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Спасатели завершили поисковые работы на месте пожара на НПС в Татарстане

В результате ЧП погибли два человека

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Спасатели завершили поисковые работы на месте пожара на резервуаре нефтеперекачивающей станции (НПС) "Калейкино" в Татарстане. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

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"Поисковые работы на месте пожара в Альметьевском районе завершены. Всего спасатели ПАСФ "Регионcпас" (профессиональное аварийно-спасательное формирование) в ходе разведки и поиска погибших внутри резервуара провели шесть заходов в загазованную зону", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, они столкнулись со сложностями, поскольку так называемый поплавок был поврежден, он полностью закрыл дно резервуара. Половина резервуара заполнилась механической пеной для тушения пожара. Спасатели также столкнулись с проблемами при транспортировке: мешали сломанные конструкции и скользкое покрытие, по которому перетаскивали тела погибших, плохая видимость и узкий лаз.

"В 00:55 мск 5 декабря спасатели ПАСФ "Регионспас" извлекли тела двух погибших из резервуара и передали сотрудникам правоохранительных органов. Всего в результате пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона начала проверку после ЧП."В ходе проверки будут выясняться обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие аварии причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям предприятия, организовавшим проведение работ, повлекших за собой возгорание", - говорится в сообщении ведомства.

В среду в 10:28 мск поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском муниципальном районе Татарстана. Установлено, что подрядная организация вела плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м. Сработала система пожаротушения, происходило горение неэксплуатируемого резервуара снаружи и в обваловании, внутри резервуара наблюдалось задымление. Открытое горение внутри обвалования ликвидировали в 12:03 мск, внутри резервуара - в 13:24.

В новость внесены изменения (10:10 мск) - добавлена информация о проверке прокуратуры.

Теги
РоссияТатарстан
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Следователи возбудили дело после пожара на НПС в Татарстане
В результате ЧП погибли два человека
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