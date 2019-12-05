Сообщения об угрозе взрыва поступили в восемь судов Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей восьми районных судов Москвы эвакуировали в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сейчас эвакуируют Гагаринский, Чертановский, Троицкий, Лефортовский, Хорошевский, Черемушкинский и Таганский и Тимирязевский районные суды из-за угрозы взрыва", - сказали в суде.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.

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