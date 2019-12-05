При обрушении жилого дома в Польше погибли пять человек

ВАРШАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тела пяти человек обнаружены спасателями в городе Щирк на юге Польши при разборе завалов трехэтажного жилого дома, который обрушился в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава Шленского воеводства Ярослав Вечорек.

Ранее президент страны Анджей Дуда заявил, что под развалинами дома обнаружены тела четырех человек, включая ребенка. Он добавил, что существует надежда найти выживших.

"Было найдено еще одно тело. К сожалению, это тело ребенка", - информировал Вечорек.

Поисково-спасательная операция в горнолыжном курорте Щирк продолжается. На месте трагедии, которая произошла в среду, работают около 100 пожарных и спасателей, 50 полицейских и волонтеры. Всего в рухнувшем доме проживали восемь человек. Вспыхнувший после взрыва газа пожар к настоящему моменту потушен.