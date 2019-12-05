Около 30 тыс. жителей Новочеркасска остались без воды из-за прорыва трубы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Три микрорайона ростовского города Новочеркасска остались без водоснабжения утром в четверг из-за прорыва водопроводной трубы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Ночью 5 декабря на территории Новочеркасского индустриального парка (бывший завод синтетических продуктов) по ул. Харьковское шоссе произошла аварийная ситуация - прорыв водопроводной трубы диаметром 1000 мм. На место аварии немедленно выехали аварийные бригады МУП "Водоканал", - говорится в сообщении.

По данным администрации, работы по ликвидации аварии ведутся с 5:00 мск. "Водоснабжение домов микрорайонов Октябрьский, Соцгород, Молодежный возобновится по мере выполнения ремонтных работ", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, без воды остались порядка 30 тыс. человек.