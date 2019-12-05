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Прокуратура Сахалина изъяла для проверки документы и лекарства в областной больнице

Проверка проводится в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании в медучреждении просроченных медикаментов и нарушениях условий труда персонала

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сахалинская прокуратура в рамках проверки изъяла в четверг в областной больнице медицинскую документацию, лекарственные препараты и компьютеры. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры Сахалинской области.

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"В настоящее время в помещениях ГБУЗ "Сахалинская областная больница" проведены осмотры служебных помещений, изъята медицинская документация, лекарственные препараты, компьютеры, а также иные предметы", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Портал Sakhalin.info в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что медсестры больницы рассказали журналистам об использовании в медучреждении просроченных медицинских препаратов, повторном использовании одноразовых расходных материалов и нарушениях условий труда. Сообщается, что младший медперсонал из-за этого испытывает давление со стороны родственников пациентов, которые жалуются на условия в больнице. После публикации информации областная прокуратура начала проверку.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что специалисты прокуратуры, Росздравнадзора и регионального Минздрава, по предварительным данным, не выявили нарушений в областной больнице. Губернатор области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку. В Минздраве региона ТАСС добавили, что жаловавшиеся медсестры по-прежнему работают в учреждении.

Сахалинская областная клиническая больница - ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения области, оказывает медпомощь жителям Сахалина и Курильских островов в плановом и экстренном режиме. Стационар больницы рассчитан на 748 коек.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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