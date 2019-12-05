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Следователи возбудили дело после пожара на НПС в Татарстане

В результате ЧП погибли два человека

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара на резервуаре нефтеперекачивающей станции (НПС) "Калейкино" в Альметьевском муниципальном районе Татарстана. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц") УК РФ", - сказал собеседник агентства.

В среду в 10:28 мск поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском муниципальном районе Татарстана. Установлено, что подрядная организация вела плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м. Сработала система пожаротушения, происходило горение неэксплуатируемого резервуара снаружи и в обваловании, внутри резервуара наблюдалось задымление. Открытое горение внутри обвалования ликвидировали в 12:03 мск, внутри резервуара - в 13:24.

В результате происшествия погибли два человека.

Теги
РоссияТатарстан
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